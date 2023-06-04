جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة -حسبما ذكرت قناة "دويتشة فيليه" الألمانية- إن الحادث وقع فى وقت سابق اليوم الأحد، وأن السبب غير واضح حتى الآن، مضيفة أنه تم نقل نحو 245 شخصا مسجلين فى المأوى إلى بلدة مجاورة برفقة الشرطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع طفل وإصابة 10 آخرين إثر اندلاع حريق فى مأوى للاجئين بألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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