وأضاف فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "الهجوم القادم، هم جاهزون له؛ لقد تم تدريبهم عليه".
وتابع "لقد أتيحت لى الفرصة قبل شهرين للقاء الرئيس الأوكرانى فولاديمير زيلينسكى فى كييف، ولقاء جنودنا، الذين يتدربون ويساعدون فى التخطيط، مؤكدا: "أنا متفائل بشكل لا يصدق".
وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد صرح، اليوم الاحد، إن كييف مستعدة لشن هجومها المضاد الذى طال انتظاره ضد القوات الروسية التى تسيطر على أجزاء من بلاده.
وأضاف زيلينسكى فى مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لأكون صريحًا، يمكن أن يسير فى عدة طرق، مختلفة تمامًا. لكننا سنفعل ذلك، ونحن جاهزون".
كما قال الرئيس الأوكرانى "نعتقد بقوة أننا سننجح" فى جهود استعادة الأراضى التى تسيطر عليها روسيا، بعد أكثر من عام من العملية العسكرية الروسية فى فبراير 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس استخبارات النواب الأمريكى: أوكرانيا جاهزة ومدربة للهجوم المضاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.