الكويت: ندعم كافة الجهود الدولية الرامية لحفظ وصون الأمن الغذائى العالمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه مع منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب عبدالله عبدالصمد دشتى، التى تم إطلاقها من قبل أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة عام 2022 بهدف السماح باستئناف الصادرات الأوكرانية من القمح والمواد الغذائية والأسمدة، بما فى ذلك الأمونيا، عبر ممر إنسانى بحرى آمن.
وشدد الشيخ سالم الصباح، وفق بيان الخارجية الكويتية اليوم الأحد، على أهمية التوصل إلى حل سلمى دائم للأزمة فى أوكرانيا ينهى التبعات التى يتكبدها العالم جراء الأزمة مع روسيا.
من جانبه، استعرض منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب آخر مستجدات آلية عمل المبادرة وأهميتها فى الحفاظ على استقرار الأمن الغذائى العالمى.
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