الجامعة العربية تدين جريمة الإهمال الطبى بحق الأسير الفلسطينى وليد دقة

جدة - نرمين السيد - أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، جريمة الإهمال الطبى المتعمد التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الأسير الفلسطينى وليد دقة، رغم وضعه الصحى الخطير جراء إصابته بسرطان الدم الذى أصيب به فى سجون الاحتلال.





وطالب السفير سعيد أبو على، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية، فى تصريح له اليوم، المنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل الفورى والضغط على إسرائيل للإفراج الفورى عن الأسير وليد دقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وأضاف أبو على، أن الإفراج حتى يتمكن الأسير من تلقى العلاج اللازم ووقف جريمة القتل البطيء التى تمارسها سلطات الاحتلال بحقه فى انتهاك جسيم للمواثيق والقوانين الدولية وللقيم الإنسانية والأخلاقية.

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