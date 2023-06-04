العالم اليوم - ميسي.. تفاصيل التفاوض لإتمام الصفقة المرتقبة

انتم الان تتابعون خبر ميسي.. تفاصيل التفاوض لإتمام الصفقة المرتقبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يونيو 2023 11:17 مساءً - قال مصدران لوكالة "فرانس برس"، الأحد، إن نادي الهلال السعودي أرسل وفدا رفيع المستوى إلى باريس لإتمام التعاقد مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد السعودي والد اللاعب، وهو أيضا وكيل أعماله، خورخي ميسي، بهدف "إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن"، حسب المصدرين.

وأفاد مصدر في نادي الهلال السعودي: "هناك وفد سعودي في باريس بهدف واحد هو العودة بموافقة ميسي الرسمية على العرض السعودي".

وأكد مصدر ثان مطلع على المفاوضات: "نحن في المرحلة الأخيرة من الصفقة. إذا سارت الأمور على ما يرام، سيوقع ميسي على عقده الجديد وسيعلن الهلال الصفقة قبل نهاية الأسبوع".

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