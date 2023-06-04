روسيا: لدينا القدرة على اتخاذ قرارات من أجل استقرار سوق النفط

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أضاف نوفاك "نرى أن سوق النفط متوازنة بشكل أو بآخر ونلاحظ زيادة فى الطلب".
وأكد نائب رئيس الوزراء الروسى "لدينا القدرة على تعديل قراراتنا وسنتخذ قرارات من أجل استقرار سوق النفط".
وأعلنت مجموعة أوبك+ أنها اتفقت على مستوى جديد لإنتاج النفط (خفض) عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من العام المقبل.
وقالت روسيا إنها ستمدد تخفيضها الطوعى البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل، مشيرة إلى أن الاجتماع المقبل سيعقد فى 26 نوفمبر فى فيينا.
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