عاجل.. سكان العاصمة الأمريكية يسمعون دوى انفجار مجهول لم تعرف أسبابه

جدة - نرمين السيد - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل مساء اليوم الأحد، بأن سكان العاصمة الأمريكية واشنطن وما حولها سمعوا دوى انفجار مجهول لم تعرف أسبابه بعد.





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