وفاة شاب أردني في امريكا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 5 يونيو 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- توفي مساء اليوم السبت ، شاب أردني في امريكا . وقال مصدر : ان الشاب تعرض لازمة قلبية حادة ادت الى وفاته . وبين : انه يتم الان اتخاذ الاجراءات لتشييع الجثمان في الولايات المتحدة .

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