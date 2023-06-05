العالم اليوم - مقاتلات أميركية تطارد طائرة انتهكت المجال الجوي في واشنطن

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 12:22 صباحاً - قال مسؤولون أميركيون إن مقاتلات سلاح الجو الأميركي قامت بمطاردة طائرة خفيفة عقب انتهاكها المجال الجوي في واشنطن العاصمة لتتحطم جنوب غرب ولاية فرجينيا.

وتسببت المقاتلات النفاثة بحدوث دوي انفجارات صوتية فوق العاصمة الأميركية واشنطن.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة الخفيفة من طراز سيسنا وتحطمت في تضاريس جبلية في جنوب غرب ولاية فرجينيا.

وقال مسؤول أميركي إن الطائرات المقاتلة لم تتسبب في هجوم أسفر عن تحطم الطائرة.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن طائرة سيسنا كانت تسير بالقيادة الذاتية ولم تستجب للسلطات رغم جهود حثيثة للاتصال بكابتن الطائرة.

وتسبب الانفجار الصوتي في حالة من الذعر بين العديد من سكان العاصمة الذين أبلغوا عن سماع ضوضاء عاليه هزت الأرض والجدران.

وقالوا إنهم سمعوا الضجيج في أماكن بعيدة مثل شمال فيرجينيا وماريلاند.