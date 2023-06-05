القطاع المصرفى الروسى يستعيد قدرته على تحقيق الأرباح

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أنه على الرغم من تلك الزيادة، فإن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بمقدار الثلث مقارنة بالارتفاع الكبير الذى شهده القطاع المصرفى الروسى فى مارس السابق والذى بلغ 330 مليار روبل، فقد حقق القطاع بالفعل أرباحًا متراكمة بقيمة 1.1 تريليون روبل خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.
وقال ألكسندر دانيلوف مدير إدارة التنظيم والتحليل المصرفى بالبنك المركزى الروسى إن القطاع تعافى من الصدمة الأولية التى أحدثتها بداية الهجمات الروسية على أوكرانيا منذ أكثر من عام، وهو فى طريقه لتحقيق عام مربح.
وأضاف أن البنك المركزى الروسى رفع من توقعاته لأرباح القطاع المصرفى فى عام 2023 لتصل إلى 1.9 تريليون روبل، أى ما يبلغ 23.75 مليار دولار، فى الوقت الحالى.
وارتفعت معدلات القروض المتعثرة بسبب تداعيات الهجمات أيضًا، إلا أنها ظلت عند مستويات منخفضة مستقرة فى حدود قدرة البنوك على توفيرها، ومع وصول الاقتصاد لمعدلات مستقرة، انخفضت القروض المتعثرة إلى حد ما فى مايو الماضى.
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