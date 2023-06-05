ماكرون يعلن إرسال تعزيزات لكندا للمساعدة فى مواجهة الحرائق التى تشهدها

وأعلن ماكرون أن 100 من رجال الإطفاء والخبراء الفرنسيين سيتم إرسالهم عبر المحيط الأطلسى، حيث دمرت الحرائق أكثر من 2.7 مليون هكتار منذ بداية العام الجارى فى كندا، أى ثمانية أضعاف متوسط السنوات الثلاثين الماضية، حسب السلطات الكندية، فى كل من شرق وغرب البلاد، كما أُجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح.
وكتب ماكرون فى تغريدة اليوم الأحد على موقع تويتر "كندا تواجه حرائق مروعة. فرنسا تقف بجانبها ومتضامنة معها".
وأضاف "يستعد مئات من رجال الإطفاء الفرنسيين التوجه لكندا لمكافحة النيران بجانب زملائهم فى مقاطعة كيبيك". أصدقاؤنا الكنديون، التعزيزات قادمة".
وتشهد كندا واحدا من أسوأ فصول الربيع على مستوى الحرائق التى طالت كل منطقة تقريبا وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح فى الأسابيع الأخيرة.
وبعد غرب البلاد ومقاطعتى البرتا وساسكاتشيوان مطلع مايو، امتدت النيران إلى الشرق فى نيو اسكتلندا وكيبيك اللتين طالتهما حرائق هائلة بسبب الطقس الحار والجاف.
ودمرت الحرائق أكثر من 2.7 مليون هكتار حتى الآن فى عام 2023 فى البلاد، أى ثمانية أضعاف متوسط السنوات الثلاثين الماضية، حسب السلطات الكندية.
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