القاهرة الإخبارية: صوت الانفجار الذى سمعه سكان واشنطن ليس ناجمًا عن زلزال

جدة - نرمين السيد - كان رامى جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، اليوم الأحد، قد أفاد بأن سكان العاصمة الأمريكية "واشنطن" والمناطق المحيطة بها سمعوا دوى انفجار شديد.
وأضاف "جبر" أن المعهد الأمريكى للزلازل تأكيده أن صوت الانفجار الذى سمعه سكان واشنطن ليس ناجمًا عن زلزال.
وذكرت إدارة الطوارئ فى ميريلاند الأمريكية، أن صوت الانفجار فى واشنطن ناجم عن تحليق مرخص لطائرة عسكرية.
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