هجوم بطائرة مُسيرة يشعل حريقا بمنشأة للطاقة في بيلجورود الروسية

جدة - نرمين السيد - قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، إن هجومًا بطائرة مُسيرة، تسبب فى إشعال حريق فى منشأة للطاقة بالمنطقة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وفقًا لما نقلته "رويترز".





وأضاف الحاكم، فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق تيليجرام "فى منطقة بيلجورود، اشتعلت النيران فى إحدى منشآت الطاقة، السبب الأولى للحريق هو سقوط عبوة ناسفة من طائرة مُسيرة، ولم تقع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح".

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