الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق بدونيتسك

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن الجيش الأوكراني شن هجومًا واسع النطاق في خمسة قطاعات من جنوب دونيتسك في صباح 4 يونيو، وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وأفادت الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في تنفيذ المهام الموكلة إليها أثناء الهجوم. ولفتت إلى أن قوات كييف فقدت أكثر من 250 جنديًا، و16 دبابة، و3 مركبات قتال مشاة، و21 مركبة مصفحة.

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