العالم اليوم - الدفاع الروسية تكشف خسائر هجوم أوكرانيا المضاد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 07:19 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية خسائر القوات الأوكرانية جراء "الهجوم واسع النطاق" الذي شنته على 5 قطاعات من منطقة دونيتسك جنوبي أوكراني، مشيرة إلى أنها بلغت 250 فردا و16 دبابة و21 مركبة قتال.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية بقيادة رئيس أركان الجيش الروسي تصدت لهجوم أوكراني واسع النطاق على 5 قطاعات من الجبهة في اتجاه "يوجنو دونيتسك"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية كانت تهدف لاختراق الدفاعات في "أكثر مناطق الجبهة ضعفا" في رأيها.

وشدد كوناشينكوف على أن " العدو لم يحقق أهدافه وفشل في تنفيذ المهام الموكلة إليه أثناء الهجوم".

وقال كوناشينكوف: "في صباح يوم 4 يونيو، شن العدو هجوما واسع النطاق.. وقام خلاله بإدخال الألوية الميكانيكية 23 و31 من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في المعركة، وبدعم من الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية الأخرى".

وأضاف: "كان هدف العدو هو اختراق دفاعاتنا في أكثر مناطق الجبهة ضعفا في رأيه. تم إحباط الهجوم ولم يحقق العدو أهدافه ولم ينجح".

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن قوات العدو تتكون من 6 كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات.

وشدد كوناشينكوف على أنه "نتيجة للأعمال الماهرة والكفؤة لمجموعات قوات فوستوك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 250 فردا و16 دبابة و3 عربات قتال مشاة و21 مركبة قتالية مصفحة".

خسائر أخرى

وأمس الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية وجهت ضربات دقيقة خلال هجوم ليلي، ضد أهداف في عدة مطارات عسكرية أوكرانية استخدمت فيه أسلحة جوية بعيدة المدى دقيقة التوجيه.

وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم تحقيق الهدف من الضربات، حيث تم إصابة مراكز القيادة، ونقاط الرادار، ومعدات الطيران الأوكرانية، وكذلك منشآت تخزين بالأسلحة والذخيرة.

كما ذكرت الدفاع الروسية أنه تم تحييد نحو 600 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

إسقاط "ستورم شادو" وهيمارس

والأحد أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين بريطانيين من طراز "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية.

وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي صاروخين من طراز "ستورم شادو"، وصاروخين تكتيكيين من طراز "توشكا أو" و14 صاروخا من طراز "هيمارس".