العالم اليوم - الليرة التركية تهبط إلى 21 مقابل الدولار

انتم الان تتابعون خبر الليرة التركية تهبط إلى 21 مقابل الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 08:17 صباحاً - هبطت الليرة التركية بنحو واحد بالمئة الاثنين لتسجل 21 ليرة للدولار الواحد، في رد فعل أولى‭ ‬هش على تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، وزيرا للمالية في تركيا، بحسب رويترز.

جرى تداول الليرة التركية عند 21.1 مقابل الدولار في أسواق المال الآسيوية. ولم يكن السعر بعيدا بشكل كبير عن المستوى المتدني القياسي الذي سجلته أمام الدولار الأسبوع الماضي إذ بلغت 21.8 لكل دولار.

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