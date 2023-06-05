الطوارئ الأمريكية: الصوت المدوى بواشنطن نتيجة تحليق طائرة عسكرية

جدة - نرمين السيد - وأفاد رامى جبر، مُراسل "القاهرة الإخبارية"، من واشنطن، بأن إدارة الأمن والطوارئ فى العاصمة الأمريكية واشنطن، طمأنت السكان أنه ليس هناك أى تهديدات جراء الانفجار الذى سمعوه، حيث كان سكان واشنطن ومناطق قريبة من ولايتى ميرلاند وفيرجينيا سمعوا دوى انفجار ناجم عن تحليق مرخص لطائرة عسكرية، بحسب إدارة الطوارئ فى ميرلاند. قالت وسائل إعلام أمريكية إن تحليق طائرة عسكرية أمريكية فى إطار تدريب دفاعي، تسبب فى سماع انفجار بالعاصمة واشنطن ومناطق قريبة فى ولايتى ميريلاند وفرجينيا.

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