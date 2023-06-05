العالم اليوم - "نيكي" الياباني يقفز لأعلى مستوى منذ 33 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 09:22 صباحاً - قفز مؤشر الأسهم اليابانية "نيكي" بنحو 1.9 بالمئة، الاثنين، وسط موجة صعود في الأسواق الآسيوية مدعومة بالبيانات الاقتصادية الإيجابية التي غذت التفاؤل بأن البنوك المركزية ستتجنب الوقوع في الركود فيما تكبح التضخم.

وسجل المؤشر الياباني أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية من نوفمبر 2012، ليصل خلال تعاملات اليوم لأعلى مستوياته منذ يوليو 1990، وسط ضغوط قوية على الين الذي تراجع أمام الدولار بأكثر من 6 بالمئة منذ بداية العام.

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