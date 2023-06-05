روسيا: سقوط طائرتين بدون طيار على الطريق السريع بـ كالوجا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إن الجيش الأوكرانى شن هجومًا واسع النطاق فى 5 قطاعات من جنوب دونيتسك فى صباح 4 يونيو، وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأفادت الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت فى تنفيذ المهام الموكلة إليها أثناء الهجوم.

ولفتت إلى أن قوات كييف فقدت أكثر من 250 جنديًا، و16 دبابة، و3 مركبات قتال مشاة، و21 مركبة مصفحة.