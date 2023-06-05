أوكرانيا: روسيا تحاول السيطرة على لوجانسك ودونيتسك

جدة - نرمين السيد - ذكرت هيئة أركان الجيش الأوكرانى، أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على محاولة فرض السيطرة الكاملة على منطقتى لوجانسك ودونيتسك بالكامل، منوهة بأن القوات الأوكرانية نجحت فى صد جميع محاولات الهجوم الـ 23 التى نفذها الروس خلال اليوم الماضى.





وأشارت هيئة أركان الجيش الأوكرانى فى بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إلى أنه خلال نهار اليوم الأحد، نفذ سلاح الجو الأوكرانى 10 غارات على القوات الروسية ومعداتها فى مناطق متفرقة، واستطاعت إصابة مجموعتين من المعدات الروسية ومستودعا للذخيرة، ومنظومتى صواريخ مضادة للطائرات، ومنظومتى حرب إلكترونية، بالإضافة إلى طائرة استطلاع بدون طيار. وعلى الجانب الآخر، ذكر البيان إلى أن القوات الروسية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 هجمات بالصواريخ و25 ضربة جوية ونحو 20 هجوما بقاذفات صواريخ متعددة على عدة مواقع للقوات الأوكرانية، لافتا إلى احتمالية استمرار استهداف الأراضى الأوكرانية مازالت مرجحة للغاية.

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