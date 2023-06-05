العالم اليوم - UBS يعتزم استكمال استحواذه على كريدي سويس في 12 يونيو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 10:23 صباحاً - قال بنك يو.بي.إس، الاثنين، إنه سيكمل الاستحواذ على بنك كريدي سويس "في وقت قريب يمكن أن يكون في 12 يونيو"، وهو ما سيسفر عن إنشاء بنك سويسري كبير تبلغ قيمة أصوله 1.6 تريليون دولار بعد عملية إنقاذ مدعومة من الحكومة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف البنك في بيان "يتوقع يو.بي.إس إتمام الاستحواذ على كريدي سويس في وقت قريب يمكن أن يكون في 12 يونيو 2023. بحلول هذا الوقت، سيدمج كريدي سويس غروب إيه.جي في مجموعة يو.بي.إس".

وأضاف البنك أن اكتمال عملية الاستحواذ يتوقف على بيان الإفصاح الذي يتناول الأسهم التي سيجرى نقلها، والذي ستعلن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن بدء سريانه، كما سيحتاج لموافقة يو.بي.إس على الشروط المتبقية لإتمام الصفقة.

ووافق يو.بي.إس، أكبر بنوك سويسرا، في 19 مارس على شراء منافسه الأصغر حجما مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.37 مليار دولار) وتحمل ما يصل إلى خمسة مليارات فرنك من الخسائر بعدما زج انهيار ثقة العملاء في كريدي سويس بالبنك إلى حافة الهاوية ودفع السلطات السويسرية إلى التحرك لتفادي أزمة مصرفية أوسع نطاقا.