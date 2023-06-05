الهند تسقط طائرة باكستانية بدون طيار فى البنجاب

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه بعد ملاحظة الطائرة فى الساعة 9.45 مساء أمس الأحد، تم اعتراضها من قبل قوات أمن الحدود بإطلاق النار عليها، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 3 كيلوجرامات من الهيروين.

يشار إلى أن منطقة "البنجاب" تشترك فى جبهة طولها أكثر من 500 كيلومتر مع باكستان تحت حراسة قوات أمن الحدود وقد أصبحت الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية غير المأهولة التى تحلق من باكستان إلى الهند محملة بالمخدرات والأسلحة وحمولات الذخيرة مصدر قلق لوكالات الأمن خلال السنوات الأربع الماضية.