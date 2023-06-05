قائد القوات البرية الأوكرانية: نواصل التقدم قرب باخموت

جدة - نرمين السيد - وتقع باخموت على ضفتى نهر "باخموتوكفا" شمالى مقاطعة دونيتسك فى إقليم دونباس شرقى أوكرانيا. وتحظى باخموت بأهمية إستراتيجية كبيرة، حيث تعد بالنسبة للأوكرانيين حصنا للدفاع عن باقى مدن منطقة المقاطعة، وبالنسبة للروس أصبحت بوابة تقدم القوات الروسية فى دونيتسك.

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