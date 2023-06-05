الدفاع البريطانية: كييف تصدت بأجهزة تشويش لـ 90% من مسيرات روسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت هيئة أركان الجيش الأوكرانى، قد أعلنت أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على محاولة فرض السيطرة الكاملة على منطقتى لوجانسك ودونيتسك بالكامل، منوهة بأن القوات الأوكرانية نجحت فى صد جميع محاولات الهجوم الـ 23 التى نفذها الروس خلال اليوم الماضى.

وأشارت هيئة أركان الجيش الأوكرانى فى بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إلى أنه خلال نهار أمس الأحد، نفذ سلاح الجو الأوكرانى 10 غارات على القوات الروسية ومعداتها فى مناطق متفرقة، واستطاعت إصابة مجموعتين من المعدات الروسية ومستودعا للذخيرة، ومنظومتى صواريخ مضادة للطائرات، ومنظومتى حرب إلكترونية، بالإضافة إلى طائرة استطلاع بدون طيار.