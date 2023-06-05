البحرية الروسية تبدأ مناورات عسكرية فى بحر اليابان

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أكثر من 60 سفينة حربية تشارك فى المناورات فى بحرى اليابان وأوخوتسك، مشيرة إلى أن المناورات ستستمر حتى 20 يونيو الجارى.
وأضافت الدفاع الروسية، أن المناورات فى بحرى اليابان وأوخوتسك يشارك فيها أكثر من 11 ألف عسكرى وقوات ساحلية، بحسب القناة الإخبارية.
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