الكاردينال ماتيو زوبى يزور كييف كمبعوث بابوى

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء الأوكرانى، دنيس شميكال، قد دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى زيارة أوكرانيا، وذلك قبل أكثر من شهر، خلال اجتماع عقده المسؤولان فى الفاتيكان.

وقال شميكال، للصحفيين فى العاصمة روما: "دعوت حضرة البابا فرنسيس لزيارة أوكرانيا شخصيا"، مضيفا أنه ناقش معه خطة السلام التى اقترحها الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، لإنهاء الصراع الروسى الأوكرانى الذى بدأ العام الماضى.

وأوضح أن اللقاء تضمن "مناقشة بصورة أكثر تفصيلا الخطوات المختلفة التى قد يتخذها الفاتيكان" من أجل مساعدة كييف لتحقيق أهدافها.