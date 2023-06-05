البيت الأبيض: واشنطن تركز على أسعار النفط بعد قرار خفض إنتاج «أوبك بلس»

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تركز على أسعار النفط، وذلك عقب قرار منظمة "أوبك بلس" مواصلة تخفيض الإنتاج اليومى عند 40.46 مليون برميل اعتبارا من أول يناير 2024.





وقال المسؤول الأمريكى "إننا نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين وليس على براميل النفط، وتراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضى". وأضاف أن واشنطن تعتقد أن العرض ينبغى أن يلبى الطلب، وستتم مواصلة العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادى الأمريكى وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك بلس" وحلفاؤها قررت مواصلة تخفيض الإنتاج اليومى فى محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار المتراجعة بالفعل.

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