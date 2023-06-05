العالم اليوم - بالفيديو.. حريق يلتهم كنيسة تاريخية في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 11:20 صباحاً - اندلع حريق هائل في كنيسة تاريخية عمرها 280 عامًا في ولاية ماساتشوستس الأميركية بسبب تعرضها لصاعقة، دون وقوع إصابات إذ كان المبنى خاليا لحظة اشتعال النيران.

استجابت إدارة إطفاء مدينة سبنسر على الفور للحادثة، حيث استمر تصاعد الدخان لساعات من المبنى المصنوع بالكامل من الخشب. وانتشر الحريق بسرعة واشتعلت النيران في برج الكنيسة قبل أن ينهار. وحثت شرطة سبنسر الناس على الابتعاد عن المنطقة وتم استدعاء رجال الإطفاء من المناطق المجاورة للمساعدة في إطفاء الحريق.

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