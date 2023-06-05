العالم اليوم - تراجع التضخم التركي إلى 39.6% في مايو.. الأدنى خلال عام ونصف

انتم الان تتابعون خبر تراجع التضخم التركي إلى 39.6% في مايو.. الأدنى خلال عام ونصف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 11:20 صباحاً - تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 39.59 بالمئة في مايو، عند أدنى مستوى في نحو عام ونصف، متماشيا إلى حد كبير مع التوقعات الخاصة بالشهر الذي جرت فيه انتخابات أسفرت عن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في مايو 0.04 بالمئة عن الشهر السابق مقارنة مع توقعات بتراجع 0.2 بالمئة في استطلاع لوكالة رويترز.

وكان الاستطلاع توقع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين 39.2 بالمئة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يصل إلى 45 بالمئة في نهاية العام.

وتفاقم التضخم متأثرا بأزمة الليرة التي بدأت في نهاية عام 2021 ووصل إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عندما بلغ 85.51 بالمئة في أكتوبر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.65 بالمئة على أساس شهري في مايو، مسجلا زيادة سنويا قدرها 40.76 بالمئة، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وهبطت الليرة التركية بنحو واحد بالمئة، الاثنين، لتسجل 21 ليرة للدولار الواحد، في رد فعل أولى‭ ‬هش على تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، وزيرا للمالية في تركيا.

وجرى تداول الليرة التركية عند 21.1 مقابل الدولار في أسواق المال الآسيوية. ولم يكن السعر بعيدا بشكل كبير عن المستوى المتدني القياسي الذي سجلته أمام الدولار الأسبوع الماضي إذ بلغت 21.8 لكل دولار.

ويرى مراقبون أن تعيين شيمشك قد يضع حدا للسياسات الاقتصادية غير التقليدية المستمرة منذ سنوات تحت حكم أردوغان التي اتسمت بخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.