جدة - نرمين السيد - أكدت الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن كل الإجراءات قرب السفينة الأمريكية فى مضيق تايوان كانت قانونية واحترافية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





كما أعلنت الخارجية الصينية، أن نائب وزير الخارجية سيعقد اجتماعًا مع مسؤول كبير فى الخارجية الأمريكية اليوم. وكانت واشنطن استنكرت تحرش قطعة بحرية صينية بمدمرة أمريكية في مضيق تايوان، أمس الأحد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين: إجراءاتنا قرب السفينة الأمريكية بمضيق تايوان كانت قانونية واحترافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.