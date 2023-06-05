مصادر أوكرانية: معظم الملاجئ فى كييف وضعها حرج

جدة - نرمين السيد - وكان مسؤول كبير بالحكومة الأوكرانية، قد أعرب عن اندهاشه وعدم تصديقه لما نما إلى علمه عن أن ما يقرب من نصف ملاجئ الحماية من القنابل التى جرى تفقدها خلال معاينة أولية فى كييف إما مغلقة أو لا تصلح للاستخدام.
وأمر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بمعاينة جميع الملاجئ الأوكرانية الجمعة، بعد يوم من مقتل طفلة وأمها وامرأة أخرى فى كييف بعدما عجزن عن الدخول إلى أحد الملاجئ خلال غارة جوية روسية.
وقال أولكسندر كاميشين وزير الصناعات الاستراتيجية فى أوكرانيا، إن من بين 1078 ملجاً عاينتها السلطات، تبين أن 359 منها غير مجهزة و122 أخرى مغلقة، بينما تبين أن 597 منها فقط صالحة للاستخدام.
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