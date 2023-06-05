القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تطلق أكثر من 70 صاروخ جراد على ضواحى بيلجورود

جدة - نرمين السيد - وكان حاكم منطقة بيلجورود الروسية، قد أعلن أن هجوما بطائرة مسيرة، تسبب فى إشعال حريق فى منشأة للطاقة بالمنطقة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وأضاف الحاكم، فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق تيليجرام "فى منطقة بيلجورود، اشتعلت النيران فى إحدى منشآت الطاقة، السبب الأولى للحريق هو سقوط عبوة ناسفة من طائرة مُسيرة، ولم تقع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح".