أوكرانيا: روسيا هاجمتنا بـ300 مسيرة وأسقطنا 90% منها خلال الشهر الأخير

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى أنباء عاجلة، قال مستشار وزير الخارجية الأوكرانى: "نواجه حربا هجينة بما فيها هجوم الإعلام وأساليب الخداع"، مؤكدًا ترحيبهم بالمبادرات المختلفة لحل الأزمة بما فيها مبادرات من دول إفريقية.
وأضاف مستشار وزير الخارجية الأوكرانى: "نحتاج استقلال أوكرانيا وسيادتها على أراضيها ولا نطمع فى أى قطعة من أراضى الجار".
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