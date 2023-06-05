نفذوا جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فى بيان صحفى مقتضب، أن المستوطنين، الذين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته، وقرب أبوابه.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة "الخليل" منذ المذبحة التى ارتكبها المتطرف اليهودى باروخ جولدشتاين عام 1994.
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