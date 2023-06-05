القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى عدة مناطق بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الروسى أعلن إحباط هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على خمسة محاور من الجبهة فى اتجاه جنوب دونيتسك، مُشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية كانت تهدف لاختراق الدفاعات فى "أكثر مناطق الجبهة ضعفًا" فى رأيها.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التى انضمت إلى روسيا العام الماضى (دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتا زابوريجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكرى، والقضاء على التوجهات النازية فيها، بحسب القناة الإخبارية.
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