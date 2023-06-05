القاهرة الإخبارية: روسيا تؤكد ترحيبها بالمبادرة الإندونيسية لأزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت الخارجية الروسية ترحيبها بالمبادرة الإندونيسية للأزمة الأوكرانية وكذلك بجميع الجهود التى تهدف إلى إيجاد حل سلمى للنزاع، حسبما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى موسكو، إن الخارجية الروسية تؤكد أن إندونيسيا لم ترسل رسميا مقترحات إلى موسكو لحل الأزمة فى أوكرانيا، وأنها على علم بذلك من وسائل الإعلام. وعلى الجانب الآخر، يزور الكاردينال ماتيو زوبى، سيزور كييف يومى 5 و 6 يونيو كمبعوث بابوى للتوصل إلى تسوية فى أوكرانيا.

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