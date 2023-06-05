أوكرانيا: الهجوم المضاد لا يعنى الضربة الأخيرة فى هذه الحرب

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص الهجوم المضاد على روسيا، أكد مستشار وزير الخارجية الأوكرانى، أن هذا الهجوم لا يعنى الضربة الأخيرة فى هذه الحرب بسبب اتساع الجبهة والكثير من النقاط الساخنة.
وعن الهجوم بالمسيرات داخل روسيا، قال ميكيتينكو، إن هناك فيالق من متطوعين انفصاليين روس يواجهون الجيش الروسى يحتمل أنهم مَن أطلقوا المسيرات على موسكو، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
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