وزارة الدفاع الروسية تعلن عن بدء مناورات عسكرية فى بحر البلطيق

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن حوالى 40 سفينة و3500 جندى يشاركون فى المناورات.

وكانت روسيا أعلنت منذ شهر مارس الماضى، أن دفاعاتها الجوية اعترضت مقاتلتين استراتيجيتين أمريكيتين، فوق بحر البلطيق، كانتا تحلقان باتجاه حدودها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، حينذاك، إن منشآت الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوى للمنطقة العسكرية الغربية، رصدت أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان فى اتجاه حدود دولة روسيا.

وأضافت الوزارة، أن "الأهداف كانت عبارة عن قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-52H".