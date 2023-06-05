جدة - نرمين السيد - وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن حوالى 40 سفينة و3500 جندى يشاركون فى المناورات.
وكانت روسيا أعلنت منذ شهر مارس الماضى، أن دفاعاتها الجوية اعترضت مقاتلتين استراتيجيتين أمريكيتين، فوق بحر البلطيق، كانتا تحلقان باتجاه حدودها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، حينذاك، إن منشآت الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوى للمنطقة العسكرية الغربية، رصدت أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان فى اتجاه حدود دولة روسيا.
وأضافت الوزارة، أن "الأهداف كانت عبارة عن قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-52H".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الدفاع الروسية تعلن عن بدء مناورات عسكرية فى بحر البلطيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.