العالم اليوم - شارع المتنبي متنفس العراقيين في أمسياتهم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 12:22 مساءً - تحول شارع المتنبي في بغداد المعروف بشارع الثقافة والأدب إلى مقصد للأسرة العراقية خلال فترات المساء، وذلك بعد التحسن النسبي في الحالة الأمنية بالعاصمة العراقية.

وقال أحمد بشير، وهو صاحب محل قرطاسية : "أغلب الناس تعلم، في السنوات السابقة كان الشارع مظلم، حتى الساعة 3 بعد الظهر ينتهي فيه الدوام، لكن بجهود الناس الطيبة وأمانة بغداد والناس التي ترغب في عودة الحياة والرونق لهذا الشارع التاريخي والتراثي أصبح العمل في الليل، والأسر تأتي للترفيه عن نفسها".

ودعا عراقيون أمانة العاصمة العراقية إلى العمل على توسيع الشارع أكثر بسبب ازدياد أعداد مرتاديه.

وقال الشاعر بهجت العراقي: "الشارع أعاد لنا الأمسيات البغدادية لذلك يجب الاهتمام به باعتباره شارعا تراثيا وثقافيا، وتمنى من أمانة بغداد أن تطور الشارع وتوسعه لأن رواده أصبحوا كثر وهو المتنفس الوحيد للعائلة العراقية.