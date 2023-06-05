العالم اليوم - علماء: الثراء يحسن المقدرات المعرفية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 12:22 مساءً - يرى مجموعة من علماء جامعة ليفربول وكلية لندن للاقتصاد، أن الأثرياء قد يكونون أكثر ذكاء من غيرهم، وثرواتهم قد تساعدهم على اكتساب الخبرات المعرفية.

فما علاقة الثراء بالذكاء؟ وما تأثير الأموال على عقل الإنسان؟ وما هي استنادات هؤلاء العلماء في نتائج دراستهم؟

قد يجلب لك المال سيارة فارهة أو خاتم ألماس أو حتى ساعة رولكس.. وأحيانا قد يجلب لك السعادة، لكن هل يمكن أن يجلب لك الذكاء؟

فذكاء الأغنياء يشغل الباحثين والعلماء في جامعة ليفربول وكلية لندن للاقتصاد.

بعد أن أشارت بعض الآراء العلمية بأن الأثرياء قد يكونون أذكى من غيرهم، على اعتبار أن الذكاء ينقسم لقسمين، الأول ذكاء يعتمد على الجينات والثاني ذكاء مكتسب، حيث يحظى الغني بثروات تساعده على تلقي مستوى تعليمي وأكاديمي مرتفع، مما يزيد معدل الذكاء.

وأصحاب هذا التوجه يرون أن التعليم عالي الكفاءة يتأثر بالحالة الاجتماعية والاقتصادية، كما يحدث فرقا كبيرا في دخل الفرد المستقبلي، الذي يقوم بدوره وبثروته بتوفير بيئة تعليمة جيدة لأبنائه وهكذا.

علاوة عن الثراء يجد الخبراء أن للبيئة المحيطة بالفرد دور كبير في تنمية قدراته العقلية، من خلال النقاشات المطروحة، والثقافة المكتسبة، والقدوة، وأصحاب هذا التوجه يؤمنون بأن تواجدك مع الناجحين يجعل منك إنسانا ناجحا أيضا.

في النهاية.. يؤكد الباحثون على حقيقة أن الذكاء يوزع على الجميع على عكس المال.

فهل يعد جيف بيزوس وإيلون ماسك ودونالد ترامب من الأذكياء؟