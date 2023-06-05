نبيه برى يدعو لـ جلسة جديدة بالبرلمان اللبنانى لانتخاب رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، وجه نبيه برى رئيس البرلمان دعوة رسمية للنواب لحضور جلسة 14 يونيو فى محاولة لإنهاء الشغور الرئاسى الذى تعيشه لبنان منذ أكتوبر الماضى. يشار إلى أن المجلس النيابى قد عقد أولى جلساته المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد فى 29 سبتمبر الماضى قبل نحو 32 يوما من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، إلا أن الجلسة تعذر فيها انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم حصول أى من المرشحين على النسبة المقررة للفوز بالانتخابات.

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