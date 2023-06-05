جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "سكاى نيوز"، استجابت إدارة إطفاء مدينة سبنسر على الفور للحادثة، حيث استمر تصاعد الدخان لساعات من المبنى المصنوع بالكامل من الخشب. وانتشر الحريق بسرعة واشتعلت النيران فى برج الكنيسة قبل أن ينهار.

وحثت شرطة سبنسر المواطنين على الابتعاد عن المنطقة وتم استدعاء رجال الإطفاء من المناطق المجاورة للمساعدة فى إطفاء الحريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق يلتهم كنيسة تاريخية فى أمريكا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.