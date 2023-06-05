وزير الدفاع الأمريكى: الأوكرانيون من يحددون خطواتهم العسكرية

جدة - نرمين السيد - وتابع أوستن، أننا سنواصل مشاركة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية مع شركائنا، نافيا إنشاء تحالف عسكرى فى منطقة المحيطين الهادئ والهندى، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وتقع باخموت على ضفتى نهر "باخموتوكفا" شمالى مقاطعة دونيتسك فى إقليم دونباس شرقى أوكرانيا. وتحظى باخموت بأهمية إستراتيجية كبيرة، حيث تعد بالنسبة للأوكرانيين حصنا للدفاع عن باقى مدن منطقة المقاطعة، وبالنسبة للروس أصبحت بوابة تقدم القوات الروسية فى دونيتسك.

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