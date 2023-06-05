العالم اليوم - بتغطية 551%.. إقبال قوي من الأفراد على طرح "المرابحة المرنة"

انتم الان تتابعون خبر بتغطية 551%.. إقبال قوي من الأفراد على طرح "المرابحة المرنة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 02:18 مساءً - شهد اكتتاب شركة "المرابحة المرنة" السعودية، إقبال كبير من المكتتبين الأفراد، مما دفع الشركة إلى خفض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات لصالح الأفراد.

فبعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، أعلنت الشركة مشاركة أكثر من 194 ألف مستثمر على أساس سعر الطرح النهائي 14.60 ريال سعودي للسهم الواحد (3.89 دولار)، ووصل إجمالي طلب المستثمرين الأفراد لأكثر من 172 مليون و445 ألف ريال ( حوالي 46 مليون دولار)، بتغطية بلغت 551 بالمئة.

وتتضمن شريحة المستثمرين الأفراد أكثر من مليونين و142 ألف سهم طرح، والتي تمثل نسبة 10 بالمئة من أسهم الطرح.

وبلغ إجمالي الطلب، بعد اختتام بناء سجل أوامر اكتتاب الشركات وإغلاق اكتتاب المستثمرين الأفراد، أكثر من مليار و427 ريال سعودي، لتبلغ نسبة التغطية الاجمالية للطرح 456 بالمئة.

وبناءً على مستوى الطلب من قبل المستثمرين الأفراد، تم خفض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات إلى قرابة 19 مليون و286 ألف سهم لتمثل ما نسبته 90 بالمئة من إجمالي أسهم الطرح.

وخصصت الشركة 10 أسهم كحد أدنى لكل مشارك من المستثمرين الأفراد، وتم تخصيص بقية الأسهم للمستثمرين الأفراد على أساس تناسبي بحوالي 2.05 بالمئة بناءً على حجم طلب كل مستثمر من المستثمرين الأفراد مقارنة بإجمالي الأسهم المكتتب عليها.

وسيتم رد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه 14 يونيو.

الشركة قالت إنها ستستخدم صافي عوائد بيع الأسهم، في تعزيز قاعدة رأسمالها ودعم النمو المستقبلي في أنشطة التمويل.

وتقدم شركة "المرابحة المرنة" التي تأسست عام 2012، خدمات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية.