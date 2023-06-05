اليابان: تصرفات كوريا الشمالية تهدد سلام وأمن المجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، إن أى إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بغض النظر عما إذا كان قد تم تقديم إشعار مسبق أم لا.





وأضاف ماتسونو، فى تصريح، نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الإثنين، أن تصرفات كوريا الشمالية تهدد سلام وأمن المجتمع الدولى وغير مقبولة على الإطلاق، مشيرا إلى أن اليابان ستواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى حث بيونج يانج على الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة وعدم تنفيذ عملية إطلاق أخرى. وكانت كوريا الشمالية أعلنت أنها قد تطلق قمرًا اصطناعيا دون تقديم إخطار مسبق إلى المنظمة البحرية الدولية المكلفة بالإشراف على سلامة وأمن الشحن البحرى.

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