جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة تسلل عناصر أوكرانية إلى منطقة بيلجورود، مضيفة أنه تم قتل أكثر من 725 مقاتلا أوكرانيا جنوب دونيتسك، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وكان حاكم منطقة بيلجورود الروسية، قد أعلن أن هجوما بطائرة مسيرة، تسبب فى إشعال حريق فى منشأة للطاقة بالمنطقة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. وأضاف الحاكم، فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق تيليجرام "فى منطقة بيلجورود، اشتعلت النيران فى إحدى منشآت الطاقة، السبب الأولى للحريق هو سقوط عبوة ناسفة من طائرة مُسيرة، ولم تقع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح".

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