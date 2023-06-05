الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا فى رام الله

جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 15 فلسطينيًا من قرية المغير شرق رام الله، اليوم الإثنين، كما واصلت إغلاق مدخلى القرية الرئيسيين، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





وبحسب الوكالة الفلسطينية، واصلت قوات الاحتلال منع الفلسطينيين من الدخول للقرية أو الخروج منها، ما اضطرهم لسلك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم. من جانبه، قال أمين أبو عليا، رئيس مجلس قروى المغير، إن المدخل الشرقى للقرية مغلق بشكل كامل، فيما تغلق قوات الاحتلال المدخل الغربى بشكل يومى بين السادسة والنصف صباحًا والثانية ظهرًا. وكانت قوات الاحتلال أغلقت مدخلى القرية لمدة 19 يومًا متواصلة، وفتحت المدخل الغربى، الخميس الماضى.

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