كوريا الجنوبية وألمانيا تناقشان تعزيز التعاون فى صناعة الأسلحة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع بسول، إن وزيرى دفاع كوريا الجنوبية وألمانيا عقدا محادثات فى سنغافورة أمس الأحد، لمناقشة سبل تعزيز التعاون فى صناعة الأسلحة ومجالات أمنية أخرى، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





وعقد وزير الدفاع لى جونج-سوب ونظيره الألمانو، بوريس بيستوريوس، المحادثات على هامش "حوار شانجريلا" السنوو، حيث يحتفل البلدان بالذكرى الـ140 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما هذا العام.

وقالت الوزارة إن الوزيرين، أشارا إلى أن كوريا الجنوبية وألمانيا دولتان صديقتان تقليديًا تحافظان على علاقات تعاونية لفترة طويلة، واتفقا على تعزيز التعاون الدفاعى من أجل "النظام القائم على القواعد".

وأضافت أنهما اتفقا أيضًا على مواصلة التعاون العسكرى، مثل المشاركة المشتركة فى التدريبات متعددة الجنسيات.

وتقدم لى بالشكر لـ بيستوريوس على جهود ألمانيا من أجل السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية، مثل مشاركتها فى الجهود الدولية، لتنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولى ضد كوريا الشمالية، وطالب بدعمها المستمر، وفقًا للوزارة.

وكان الاجتماع هو الأول بين وزيرى دفاع البلدين منذ مايو 2021.