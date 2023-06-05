العالم اليوم - رئيس فاغنر يتحدث عن "العار" في باخموت.. ماذا حدث؟

انتم الان تتابعون خبر رئيس فاغنر يتحدث عن "العار" في باخموت.. ماذا حدث؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 03:16 مساءً - أكد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الإثنين، أن القوات الأوكرانية استعادت جزءا من بلدة شمالي باخموت، ووصف الأمر بأنه "عار".

وكشف بريغوجين في منشور على تلغرام، أن القوات الأوكرانية جزءا من بلدة بيرخيفكا شمالي باخموت بشرق أوكرانيا.

وحث بريغوجين القادة في الجيش الروسي، بمن فيهم وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة، فاليري غيراسيموف، على القدوم إلى الخطوط الأمامية.

وأضاف: "تعالوا، يمكنكم أن تفعلوا ذلك!"

من جهته، قال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، الإثنين، إن عناصره تواصل "التقدم" بالقرب من المدينة.

وأضاف أن القوات الأوكرانية نجحت في تدمير موقع روسي هناك.

ماذا حدث في باخموت؟