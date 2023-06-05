اشتيه: إسرائيل تعمل على تقويض أى فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وأضاف اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعى لحكومته، أن كل تلك الجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال وما زالت ترتكبها بحق الفلسطينيين، لن تثنيهم عن الاستمرار فى النضال حتى نيل حقوقهم الوطنية بالحرية وتجسيد الدولة وحق العودة.
ومن جانب آخر، رحب اشتية بالتقرير الذى أعده 21 من رؤساء البعثات الأوروبية لدى فلسطين، والذى أكد خطورة المخططات القانونية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخى القائم فى القدس، وإرهاب المستوطنين، ومختلف إجراءات الاحتلال من توسيع استيطانى فى القدس الشرقية وهدم منازل، والاعتداءات على الأماكن المقدسة، والتضييق على التعليم والمدارس، وغيرها الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطينى فى مدينة القدس، داعيا الحكومات فى دول الاتحاد الأوروبى أخذ هذا التقرير على محمل الجد، وتحمل مسؤولياتها فى لجم هذه الإجراءات ومساءلة دولة الاحتلال عنها بموجب القانون الدولى.
كما رحب اشتية بمواقف الدول التى شاركت فى مؤتمر المانحين لوكالة الغوث التى أكدت الدور الهام للوكالة من أجل تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وبالتعهدات المالية المعلنة فى المؤتمر، لكنه أكد أن استقرار ميزانية "الأونروا" يتطلب تأمين تمويل كاف ومستدام من الدول المانحة، داعيًا الأمم المتحدة وأمينها العام إلى زيادة مساهماتها المالية من ميزانيتها العادية لدعم ميزانية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
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